"GSB Ailemiz Büyüyor!" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacağını sosyal medya hesabından bu şekilde duyurmuştu. GSB destek personeli alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu olurken Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki GSB 2 bin 981 destek personeli alımı başvuruları ne zaman? GSB destek personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...