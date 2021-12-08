Bakan karantinadayken Finlandiya Başbakanı partiye gitti

HABERTURK.COM / AA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kabinesindeki bir bakan ile temaslı olduğu halde gece kulübüne giderek eğlenmesi eleştirilere neden oldu.

Politico'nun haberine göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, çalışma arkadaşları tarafından kendisine Haavisto'nın virüse yakalandığı bilgisi verilen Başbakan Marin'in hafta sonu arkadaşları ile gece kulübüne gitmesi tepki topladı.

Muhalefet, başkent Helsinki'deki gece kulübünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Marin'i, sorumsuz davranmakla suçlandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Başta, bu tutumu ile hiçbir Kovid-19 tedbir kuralını ihlal etmediğini belirterek kendini savunan Marin, kamuoyundaki tepkilerin ardından özür diledi.

Marin, aldığı talimatlar ışığında daha duyarlı davranması gerektiğini anladığını söyledi.

Muhalefet, Marin'in Kovid-19 testi negatif çıkana kadar kendini gönüllü olarak izole etmesi gerektiğini savunsa da Finlandiya'da çift doz aşılanmış kişilerin temaslı olmaları halinde kendilerini izole etmeleri gerekmiyor.

SADECE KİŞİSEL TELEFONUNU YANINA ALMIŞ

Başbakan Marin, Dışişleri Bakanlığının uyarısına rağmen gece kulübünde sabaha kadar eğlenmesi tepkilere neden olurken, Bakanlık tarafından atılan mesajı sonrasında gördüğünü ve gece kulübüne gittiği için hükümet yetkililerinin kullandığı telefonu değil, kişisel telefonunu yanına aldığını aktardı.

Marin ayrıca, kulüpteyken Haavisto’nun kendisini arayarak durum hakkında bilgilendirdiğini ve Haavisto ile yakın temasta olmadığı için evde kalmasına gerek olmadığını ifade etti.