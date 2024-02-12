Bakan Kacır'dan Gezeravcı paylaşımı: "Adam yurda dönüyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili "adam yurda dönüyor" yazılı paylaşım yaptı
Giriş: 12.02.2024 - 03:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 03:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.
Fotoğraf: X (Twitter)