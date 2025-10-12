Bakan Işıkhan: Palyatif bakım merkezlerinde sunulan giderleri SUT kapsamında karşılıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Palyatif bakım merkezlerinde sunulan kapsamlı sağlık hizmetlerine ait giderleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz.



Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla palyatif bakım kapsamında;

📌2024 yılında 76 bin 344 hastamız için 6,8 milyar TL,

📌Bu yılın ilk…

Bakan Işıkhan paylaşımında "Palyatif bakım merkezlerinde sunulan kapsamlı sağlık hizmetlerine ait giderleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'muz aracılığıyla palyatif bakım kapsamında;

2024 yılında 76 bin 344 hastamız için 6,8 milyar TL,

Bu yılın ilk yarısında 44 bin 218 hastamız için 4,8 milyar TL bedeli karşıladık."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.