Bakan Işıkhan, Mısırlı mevkidaşı Abdul Aziz Cebran ile bir araya geldi

Bakan Işıkhan, Mısırlı mevkidaşı Abdul Aziz Cebran ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye-Mısır Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu'nun 1'inci Toplantısının Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldığını belirtti.

İki ülke arasında 2025-2026 Eylem Planı'nı imzaladıklarını bildiren Işıkhan, "İstihdam ve iş gücü piyasalarımızın güçlendirilmesi başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştireceğine, bölgemizin barış ve refahına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asırları aşan ortak geçmişi paylaştığımız kardeş ülke Mısır ile karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak olanakları geliştirmeye, bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz."