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        Haberler Gündem Güncel Bakan Işıkhan, maden işçileriyle sahur yaptı | Son dakika haberleri

        Bakan Işıkhan, maden işçileriyle sahur yaptı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Menderes ilçesinde altın madeninde çalışan işçilerle sahur yaptı. Işıkhan, ziyaret ettiği maden ocağında iş güvenliği önlemlerini değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 06:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 06:58
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        Bakan Işıkhan, maden işçileriyle sahur yaptı
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        Bakan Işıkhan, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan altın madenini ziyaret etti. Işıkhan ve beraberindekiler, madenci kıyafeti, baret ve çizme giyerek yerin metrelerce altına inmeden önce iş güvenliği brifingi aldı.

        Ardından üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

        Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Bakan Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

        BAKAN IŞIKHAN MADENCİLERLE SAHUR YAPTI

        Işıkhan, yemekhanede madencilerle sahur yaptı. İşçilerden Yunus Bayraklı'nın duasıyla sahur sona erdi.

        Madenciler, ziyaret anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli hediye etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

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        #Vedat Işıkhan
        #haberler
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