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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 600 bin işçi için Şubat'ta resmi görüşmeleri başlatırız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 600 bin işçi için Şubat'ta resmi görüşmeleri başlatırız

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, konuyla ilgili Türk-İş ve Hak-İş'in çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak görüşlerin bakanlığa ulaştırılacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:10
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        "600 bin işçi için Şubat'ta resmi görüşmeleri başlatırız"
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        Gelen görüşleri değerlendireceklerini kaydeden Işıkhan, "Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

        Işıkhan, bu görüşmelerde işçilerin haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Bakan Işıkhan, 2025-2028 yıllarını kapsayacak olan Ulusal İstihdam Stratejisi'nde (UİS) kadınların iş gücüne katılımını öncelikli haline getirdiklerini belirterek, "Kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek için esnek çalışma ve çocuk bakım hizmetlerinin verilmesi yönünde desteklerimiz olacak. Bu konudaki düzenlemeleri hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

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        Çalışan annelere çocuk bakımıyla ilgili desteklerinin olacağını bildiren Işıkhan, "Doğum sonrası kısmi çalışma ya da yarı zamanlı çalışma ile ilgili mevzuatta değişiklikler öngörüyoruz. Bu yönde kadınların istihdama katılmasındaki engelleri yavaş yavaş kaldırma yönünde çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

        Işıkhan, UİS'te yer alan yapay zekanın konusunun iş gücü piyasasına nasıl yansıyacağı sorusu üzerine, "Eğer gerekli önlemleri almazsak birçok sektörün çalışma dinamikleri değişebilir. Bazı meslekler kaybolabilir ve iş gücü katılımında yeni zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. Biz de yapay zeka ve dijital beceriler kazandırılan eğitim programlarını hayata geçireceğiz. Dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanında istihdama hazırlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

        "DİJİTALLEŞMEYE UYUMLU ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

        Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarının olacağının bilgisini veren Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

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        "Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi için yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesine yönelik teşviklerimizi artıracağız. Esnek mesai ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız."

        "BELEDİYELERİN BORCU 162 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

        Bakan Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının Ocak ayı itibarıyla 162 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

        Belediyelere SGK'ye olan borçlarını ödeme çağrısı yapan Işıkhan, "Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde belediyelerimizin borcu 96 milyar liraydı. Yıl sonunda 160 milyar liraya ulaşmış durumda. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın 162 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.

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