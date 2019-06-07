07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz. Elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız" dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara ilişkin detaylı brifing aldı.
"İran sınırından Türkiye'ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş, aktarma gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri var." diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine getirilmesinin önemine işaret etti. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
"Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım. Sizlerden beklentimiz büyük; hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği. Esas olan budur. İster terörist olsun ister düzensiz göçmen olsun sonuçta hepsi yasa dışı bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç duyulan ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz."
İLGİ ÇEKEN AYRINTI
Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç bir ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında Iğdır'da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!