Mezarı başında dualar edildi

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kayınpederi Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç’un dayısı Mehmet Malkoç’un cenaze törenine katılmak üzere Trabzon’a gelen Adalet Bakanı Aldülhamit Gül, Trabzon’un Arsin İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Eren Bülbül’ün şehit olduğu Maçka İlçesi’ne gitti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017’de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden, yer gösterirken de açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), mezarını ziyaret eden Bakan Gül, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile görüşüp taziyelerini iletti. Mezar ziyaretinde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi