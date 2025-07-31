Dışişleri'nde 3'lü zirve
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Giriş: 31.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:34
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.
Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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