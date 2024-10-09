Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi.

Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine işaret etti. Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestisinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.