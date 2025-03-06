Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić Radman ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Bosna Hersek'le ilgili son dönemde yaşanan sorunlara değinerek, Bosna Hersek'in her zaman yanında olduğunu belirterek "Herkesi itidale davet ediyoruz." dedi.

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Bakan Fidan ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Dile getirmekle de kalmadık gerekli adımları da attık. Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna Savaşı'na indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. (Avrupa'nın) sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

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Bakan Fidan diğer yandan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini yasaklamasına da değindi. Bakan Fidan "Bununla birlikte İsrail hükümeti, Gazze'de ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir. İsrail hükümeti son aldığı kararla Gazze'ye insani yardım girişini yasakladı. Bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerekiyor. Bu vesileyle, Arap Ligi olağanüstü zirvesinde Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili kabul edilen eplanı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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SURİYE ULUSAL DİYALOG KONFERANSI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında atılan adımların önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum da bu sürece destek vermelidir, bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır." dedi.

Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı. Balkanlar'da istikrarın korunması için yakın diyaloğu Hırvatistan'la sürdürdüklerini belirten Fidan, şöyle devam etti: "Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklardır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Hırvatistan ve Bosna Hersek'le malumunuz üçlü istişare mekanizmasını tesis etmiştik. Aynı anlayışla Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında da Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte. Maalesef Bosna Hersek'teki kurucu halklar arasındaki ahengi ve dengeyi riske atan beyan ve kararların arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığına tanıklık ediyoruz. Tek taraflı söylemlerden kaçınılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi büyük önem taşımakta." Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı. "Uluslararası toplum da bu sürece (Suriye Ulusal Diyalog Konferansı) destek vermeli" Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi. Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktardı. Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımların önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: "Uluslararası toplum da bu sürece destek vermelidir, bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz."