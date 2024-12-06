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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:28
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        Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

        Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

        Paylaşımda, Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

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