Sit alanı sayısı 3 kat arttı

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Ersoy, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

Afyonkarahisar yeni müze inşaatında incelemede bulunan Ersoy, daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün termal bir otelde düzenlenen eğitim seminerinin kapanış programına katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren çok değerli çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Kısa süre içinde kültür varlıkları ve müzecilik alanında büyük başarılar elde ettiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu başarılı çalışmaların altında sizlerin işinize sahip çıkması, kararlı ve azimli çalışmaları yatmaktadır. Sahip olduğumuz kültürel mirası araştırmak, korumak, sergilemek ve sağlıklı şekilde geleceğe aktarmak gibi zor bir görevi üstlenen birimlerimiz arasındaki uyumu sağlamak, sorunlarımızı çözmek, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak açısından bu tür toplantıların önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kültürel miras yönetimi konusunda önemli bir görev üstlenmiş durumdasınız. Görev yaptığınız şehirlerin tarihini, kültürünü en iyi sizin bilmeniz gerekmektedir. Yaptığımız çalışmaları farkındalık oluşturmak adına yerelde en doğru şekilde anlatmamız gerekmektedir."

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN ATILAN ADIMLAR

Ersoy, kültürel mirasın korunması için önemli adımlar attıklarını, eserleri modern müzecilik anlayışı çerçevesinde sunma gayretiyle yeni müzeler açtıklarını ve mevcut müzeleri yenilediklerini anlattı.

Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 163 müzenin onarım, restorasyon ve sergileme çalışmaları yapılarak yenilendiğini bildiren Ersoy, şunları ifade etti:

"50 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müze'mizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerinin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik. Son yıllarda inşa ettiğimiz müzelerle, müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Müze binası, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz, dünyada parmakla gösterilen, ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline dönüşmüştür."

Ersoy, 2021 yılının, müzecilik tarihinde 29 özel müzeyle özel müze açılması için en fazla izin verdikleri yıl olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN HER KAÇAK KAZI, BU HAFIZAYA İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89'dan 337'ye yükselttiklerine dikkati çeken Ersoy, "Müzelerimizin envanterinde bulunan 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Son 20 yılda birçok müzemiz Avrupa'da ödüller kazandı. Bu açıdan bakıldığında da özel müzeler ile devlet müzeleri artık tatlı bir yarış içine girdi. Artık bizim de örnek gösterilen güzel müzeler inşa etmemiz gerekiyor. Yeri geldiğinde de birbirimize örnek olacağız. Bu kültür varlıkları hepimizin ortak hafızasıdır. Ülkemizde gerçekleşen her kaçak kazı, bu hafızaya indirilmiş bir darbedir. Biz bunu hedef ve vizyon olarak seçtik. Eşsiz değerlerimize sahip çıkılması yolunda çok ciddi adımlar attık. Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık." dedi.

Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi düzenlenecek

Ersoy, müzelerde ve kaçakçılıkla mücadelede olduğu gibi arkeolojik kazı çalışmalarında da dünyaya öncülük yaptıklarını, paleolitikten neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan çalışmalarla geçen yıl kazı, araştırma ve benzeri 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem kazılardaki koruma çalışmalarıyla hem de bilimsel yayınlarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. Neolitik çağ araştırmalarına yönelik uluslararası katılımlı arkeoloji projesi olan 'Taş Tepeler' projesini başlattık. Bu projenin bir parçası olarak 2023 yılında Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi'ni düzenleyeceğiz. 143 arkeolojik kazının yıl içindeki çalışma sürelerini uzatarak yılın 12 ayında aktif kazı ve araştırma yapılmasını sağladık. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik. Türkiye'deki sit alanı sayısını son 20 yılda 3 kattan fazla artırarak 22 bin 233'e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020'ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı."

Ersoy, Afyonkarahisar merkez, Bolvadin ve Ayazini Kentsel Sit alanındaki kültürel mirasın önemli öğelerinden olan sivil mimarlık yapılarının sokak sağlıklaştırması çalışmalarını, yapıların yeniden hayata kazandırılması çalışmalarını ve şehre kazandırmayı planladıkları yeni müzeyi de yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir