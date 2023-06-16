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Bakan Ersoy: Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılında 51,5 milyon ziyaretçiden 39 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlattı. 2022 yılında ziyaretçi sayısını 51,5 milyon olarak yakaladıklarını, elde edilen gelirin arttığını ifade eden Bakan Ersoy yeni hedefi açıkladı: Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak

Giriş: 16.06.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak - Güncel Haberler
DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok büyük. 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz. 2028 yılında ise 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir diyoruz. Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak diyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası ilk resmi ziyaretini memleketi Antalya´ya yaptı. Yeni kabinede ikinci defa bakanlık görevi verilen Ersoy, AK Parti Antalya İl Başkanlığı´nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ersoy´a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye´de olduğunu belirtti. Seçmenin 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan´a cumhurbaşkanlığı görevini verdiğini de ifade eden Ersoy, ikinci defa Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

'5 YIL ZORLU GEÇTİ'

Geçmiş dönemine ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 5 yılın zorlu geçtiğini anlattı. Dünyada yüzyılda bir olacak felaketleri 5 yılda yaşadıklarını belirten Ersoy, "Bizim sektör açısından oldukça zorlu bir 5 yıl oldu. Bu 5 yıllık dönemde yüzyılda bir gelecek felaketler bir anda geldi. Koronavirüs, orman yangınları, Rusya- Ukrayna savaşı, deprem ve seçimin getirdiği zorluklar. Tüm bu süreci çok sıkıntılı olmasına rağmen başarılı şekilde yürüttük. Dünyaya örnek ilkleri yaparak bu süreçten yükselerek çıktık" dedi.

TURİZMDE YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

Turizm sektörünün rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019 yılına ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılında 51,5 milyon ziyaretçiden 39 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlattı. 2022 yılında ziyaretçi sayısını 51,5 milyon olarak yakaladıklarını, elde edilen gelirin arttığını ifade eden Bakan Ersoy yeni hedefi açıklayarak şöyle konuştu:

"2019 yılında dünyada 6´ncı, 2022´de ise dünya üçüncüsü olduk. 3 sıra birden atlayarak sektörde başarı elde ettik. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok büyük. 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz. 2028 yılında ise 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir diyoruz. Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak diyoruz. Bunu derken de mazeretlere sığınmayacağız. Engeller, zorluklar çıkacak ama biz güçleneceğiz. Daha çok çalışacağız. Mazeret ve engeli bahane olarak görmeden el birliğiyle aşacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız."

Ersoy, Antalya´nın her türlü sorununu Meclis'te çözüme kavuşturmak için milletvekilleriyle el birliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

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