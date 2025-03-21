Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bakan Ersoy'dan depremde hasar gören vakıf eserlerine ilişkin paylaşım

        Bakan Ersoy'dan depremde hasar gören vakıf eserlerine ilişkin paylaşım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 eserin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonunun tamamlandığını, 377 vakıf eserinin de restorasyonunun sürdüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy'dan depremde hasar gören vakıf eserlerine ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve 377 vakıf eserinde ise restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hem can kaybına hem de manevi mirasın zarar görmesine yol açtığını belirtti.

        Devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir. Depremden zarar gören ve asırlardır milletimizin sarsılmaz inancını simgeleyen camilerimiz ile vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz."

        Bakan Ersoy, Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmasının da milletin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak umut verdiğini aktardı.

        Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #depremde hasar gören vakıf eserleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Habertürk Anasayfa