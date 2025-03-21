Bakan Ersoy'dan depremde hasar gören vakıf eserlerine ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve 377 vakıf eserinde ise restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hem can kaybına hem de manevi mirasın zarar görmesine yol açtığını belirtti.

Devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir. Depremden zarar gören ve asırlardır milletimizin sarsılmaz inancını simgeleyen camilerimiz ile vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz."

6 Şubat’ta yaşadığımız büyük depremler, milletimizin sadece canını değil, manevi mirasını da derinden yaraladı.



Ancak devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırıyoruz.



Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11… pic.twitter.com/S1s5bZFlJK — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 21, 2025

Bakan Ersoy, Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmasının da milletin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak umut verdiğini aktardı.

Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.