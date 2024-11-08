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        Haberler Spor Diğer Boks Bakan Bak'tan milli boksörlere tebrik mesajı - Diğer Haberleri

        Bakan Bak'tan milli boksörlere tebrik mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 1'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli boksörler için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:54
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        Bakan Bak'tan milli boksörlere tebrik mesajı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karadağ’da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        “Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nı 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlayan milli boksörlerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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