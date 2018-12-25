Bakan Akar'dan tek tip askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik konusunda, "Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor" dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, önemli açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığı bilgilere göre, Akar şunları söyledi:

Özlük hakları: Gazi ve malüller için çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin evlatlarımızın özlük hakları için çalışmalar devam ediyor. Güzel haberler vereceğiz.

Tek tip askerlik: Çalışıyoruz. Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor.

S-400'lerin alımı: Planladığı gibi devam ediyor.

Münbiç operasyonu: ABD'lilerle askeri düzelde görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde temazlarımızı olacak. En üst düzeyde alınacak karar çerçevesinde takvim belirlenecek. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok.