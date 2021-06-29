Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998'de Manisa'da doğdu. Üç kardeş olan Aytaç Şaşmaz’ın abisi İsmail Ege Şaşmaz da kendisi gibi oyuncudur.

Kamera karşısında ilk defa 2017 yılında vizyona giren Kötü Çocuk sinema filmi ile geçen ve filmde ki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu film bittikten hemen sonra Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

2017-2019 yılları arasında Söz dizisinde boy gösteren Aytaç Şaşmaz dizi bittikten hemen sonra Hekimoğlu dizisinde yer almış ve ikinci dizisinde başrol olarak yer almıştır.