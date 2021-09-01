Baht Oyunu dizisinin son bölümünde;Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler Baht Oyunu 12. yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM ÖZETİ

Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora’yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar’ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar. Ada’nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak için yeni bir plan yapar.

Ada, Rüzgar’ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada’ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır. Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.