Bahçeşehir Koleji, Olimpija'yı ağırlıyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 93-74, üçüncü mücadelesinde ise Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider konumda yer alıyor.
Grupta 3'te 3 yapan bir diğer ekip olan Cedevita Olimpija ise averajla 2. sırada bulunuyor.