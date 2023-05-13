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Bahçeşehir Koleji: 86 - Beşiktaş Emlakjet: 63 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Emlakjet'i 86-83 yendi.

Giriş: 13.05.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçeşehir Koleji: 86 - Beşiktaş Emlakjet: 63 | MAÇ SONUCU
AA

Karşılaşmanın ilk beş dakikasını, Muhammed Baygül'ün etkili bir oyun sergilediği ev sahibi ekip, 11-9 önde geçti. Beşiktaş Emlakjet, oyun kurucu Cartwright'ın önderliğinde iyi bir tempo yakalayıp son bölümde 18-19 öne geçse de, ev sahibi ekip, Yiğit Arslan'ın son saniye bulduğu üç sayılık basketle çeyreği 21-20 üstün tamamlayan taraf oldu.

İkinci periyodun başlangıcında Cartwright ve Freeman'ın katkısıyla daha iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bitime 7 dakika kala 8 sayılık fark yakaladı: 23-31. Muhammed Baygül ve Smith'le cevap vermeye çalışan rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, ilk yarıyı 51-46 önde bitirdi.

Bahçeşehir Koleji'nin Hall ve Hadi Özdemir'le farkı 1 sayıya kadar indirdiği (60-61) üçüncü periyodun ilk yarısından sonra konuk ekip, Sokolowski ve Cartwright ile bitime 2,5 dakika kala üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 64-70. Bahçeşehir Koleji, Yiğit Arslan'dan gelen iki üç sayılık basketle farkı kapattı ve çekişmeli geçen son bölümde ekipler son çeyreğe 72-72 beraberlikle girdi.

Çekişmeye sahne olan son çeyreğin ilk yarısında Muhammed Baygül ve Berkay Candan'la 9 sayı bulan ev sahibi ekip, 81-80 öne geçti. Rakibinin molasından sonra da etkinliğini sürdüren Bahçeşehir Koleji, özellikle Muhammed Baygül'ün etkili performansıyla maçı 86-83 kazanmasını bildi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Baygül 24, Morgan 5, Yiğit Arslan 15, Hadi Özdemir 5, Yunus Emre Sonsırma, Gist 10, Smith 16, Berkay Candan 7

Beşiktaş Emlakjet: Usher 3, Freeman 15, Cartwright 24, Okben Ulubay 9, Egemen Güven 2, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 2, Sokolowski 14, McCormack 7

1. Periyot: 21-20

Devre: 46-51

3. Periyot: 72-72

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