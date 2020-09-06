Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.



İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.