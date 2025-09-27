Bahçelievler’deki oto tamirhanesinde yangın çıktı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yükselen alevleri gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı