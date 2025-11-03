Habertürk
        Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

        Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

        İstanbul Bahçelievler'de husumetlisi tarafından silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Saldırı sırasında çevrede bulunan biri kadın 2 kişi ise seken kurşunlarla hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 01:17 Güncelleme: 03.11.2025 - 01:19
        Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
        Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheli, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken, bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #istanbul
        #haberler
        #Bahçelievler
        Habertürk Anasayfa