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Bahçeli: İstifa sloganları şuursuzluk

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarına tepki göstererek "Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı

Giriş: 26.02.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçeli: İstifa sloganları şuursuzluk
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk ettiği ve Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçlarda trübünlerde "Hükümet istifa" sloganları atıldı. Sloganlara ilişkin videolar sosyal medyanın gündemine otururken MHP lideri Bahçeli'den bu sloganlara tepki gösteren paylaşımlar geldi. Bahçeli, Twitter mesajlarında "sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınadığını" ifade ederken kulüp başkanlarına da tedbir almaları çağrısında bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları:

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUK"

"Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

"KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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