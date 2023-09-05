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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçede oturan kadın vurulmuştu! Fail en yakını çıktı!

        Bahçede oturan kadın vurulmuştu! Fail en yakını çıktı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinin bahçesinde bacağından vurulan Cansever K.'nin eşi S.K., polis sorgusunda eşini tabanca ile vurduğunu itiraf etti. Şüpheli S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:13
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        Bahçede oturan kadın vurulmuştu! Fail en yakını çıktı!
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        Kocaeli'nde olay, dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi.

        KADIN BAHÇEDE BACAĞINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; evinin bahçesinde oturan Cansever K., bacağından vuruldu.

        EŞİ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. ve görgü tanıkları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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        POLİS, ŞÜPHELİ ARACI DA İNCELEDİ

        Evde ve bahçede incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir araçta da arama yaptı. Bagaj kısmında 1 adet tabanca bulundu.

        KARISINI VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

        Ele geçirilen tabanca incelenirken, S.K., sorguda eşini vurduğunu itiraf etti. İncelemede ayrıca tabancanın olayda kullanıldığı ve S.K.'nin babasına ait olduğu belirlendi.

        Şüpheli S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #kocaeli
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