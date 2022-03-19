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Baharın müjdecisi Nevruz'un renkli ritüelleri

Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz Bayramı, asırlardır süren gelenekleriyle Anadolu'da ve çeşitli ülkelerde coşkuyla kutlanıyor. Ateşten atlama, renkli yumurta tokuşturma, 7 çeşit yemekten oluşan nevruz sofrası, demir dövme, evlerin temizlenmesi ve onarılması gibi adetlerin uygulandığı nevruz, Türk kültür havzasında nesilden nesle geçiyor

19.03.2022 - 01:00 | Güncelleme: YAŞAM

  • Türk dünyasında 'yeni yılın başlangıcı', 'baharın müjdecisi', 'doğa bayramı' olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta Anadolu'da coşkuyla kutlanıyor.

  • Dünyanın en geniş kültürüne sahip Nevruz Bayramı, 'kötü söz orucu', 'çevre temizliği ve alav alav', 'ölü bayramı', 'yaşlı ve hastaları ziyaret', 'çocuk günü', 'gençlik günü' ve 'yeddi levin' olmak üzere 7 aşamada icra ediliyor.

     

  • Bayramdan 2 hafta önce, inananlar tarafından kötü söz orucu tutuluyor. Bu çerçevede kötü söz konuşmanın günah sayıldığı Nevruz boyunca, herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını unutmaya çalışırken, küs olanlar ise barıştırılıyor.

  • Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle varlığını koruyor.

  • Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi o yıllara kadar dayandırılan Nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

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