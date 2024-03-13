TIĞ İŞİ PARÇALAR

Modada eski zamanlara dönüşle birlikte tığ işi de popülerleşti. Kadın giyiminde daha da popüler olsa da tığ işi kazaklar erkekler tarafından da seviliyor. 60'lar ve 70'lerde ortaya çıkan, Harry Styles, Justin Bieber ve Shawn Mendes gibi ünlü isimlerin vazgeçemediği tığ işi kazaklar 2024'te sık sık karşımıza çıkacak. Peki tığ işinin birkaç sezondur trend olmasını koronavirüse bağlayabilir miyiz? The Guardian, pandemi sırasında tığ işi yapanların sayısında yüzde 140'lık bir artış olduğunu bildirmişti. Ayrıca Pinterest'e göre bugün tığ işi, platformda en çok pinlenen trend.