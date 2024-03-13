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        Haberler Yaşam Moda 2024 bahar modası: Baharda öne çıkacak erkek giyim trendleri

        Baharda öne çıkacak erkek giyim trendleri

        Havalar henüz tam anlamıyla ısınmış sayılmaz. Ancak bahar ayları kapıda! Peki önümüzde erkek modası için hangi trendler göze çarpıyor? İşte makosen ayakkabılardan turuncu parçalara, denim takımlardan natürel renklere erkek modasında öne çıkacak trendler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:47
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        • 1

          MAKOSEN AYAKKABILAR

          Makosen ayakkabıların sadece daha olgun bireylere göre olduğunu düşünüyorsanız, fikirlerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Kadın modasında da öne çıkan makosenler, diğer deyişle de loafer ayakkabılar yılın trendlerinden... Bu tarz ayakkabılar, havalı ve rahat bir görünüm sunarken aynı zamanda şıklık vadediyor. Üstelik hem takım elbiseyle hem de kot pantolonla kombinlenebildiğinden her ortamla uyum sağlıyor, yıl boyunca kullanılabiliyor.

        • 2

          TURUNCU PARÇALAR

          Turuncu tonları baharda gardırobunuza renk katacak. Ancak işin sırrı bu trendi basit tutmakta! Baştan aşağı turuncu giyinmek yerine kombinde bir parçada turuncuya yer verebilirsiniz. Örneğin, bir jean pantolonun üzerine turuncu bir gömlek ya da beyaz tişört ve pantolonun altına turuncu bir spor ayakkabı tercih edebilirsiniz. Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü'ne göre 2024'ün renginin şeftali tüyü olduğunu hatırlatalım.

        • 3

          DENİM ÜZERİNE DENİM

          Moda çoğu zaman kendini tekrar ediyor. 2000'lerin trendi olan baştan aşağı denim görünümü hem erkek hem de kadın modasında bu yıl öne çıkacak. Bütçe dostu bu trende göre, denim pantolon ve gömleğinizi deri bir kemerle bir araya getirerek kombin oluşturabilirsiniz. Mavinin tonlarının aynı olmasına da gerek yok. Farklı tonlardaki denimlerinizi bir araya getirebilirsiniz.

        • 4

          KRUVAZE CEKETLER

          Kökleri 19. yüzyıldaki askeri etkilere kadar uzanan kruvaze ceketler, 2024 erkek modasında öne çıkıyor. Temelde modası geçmeyen parçalardan oluşan kapsül dolabın olmaza olmazı kruvaze ceketler, moda sahnelerini ve kırmızı halıları domine ediyor.

        • 5

          NATÜREL RENKLER

          Aslında natürel tonlar hem kadın hem erkek modasında son birkaç yıldır trend. Krem tonları, kum rengi, açık kahveler, yeşiller sade ve nostaljik dururken aynı zamanda çabasız, zengin bir görünüm oluşturuyor. Ancak bu trendde kaliteli kumaş seçimi her şey. Nötr tonlardan oluşan gömlekler, pantolonlar, spor ayakkabılarla, kemik çerçeveli güneş gözlükleriyle şık durabilir.

        • 6

          TIĞ İŞİ PARÇALAR

          Modada eski zamanlara dönüşle birlikte tığ işi de popülerleşti. Kadın giyiminde daha da popüler olsa da tığ işi kazaklar erkekler tarafından da seviliyor. 60'lar ve 70'lerde ortaya çıkan, Harry Styles, Justin Bieber ve Shawn Mendes gibi ünlü isimlerin vazgeçemediği tığ işi kazaklar 2024'te sık sık karşımıza çıkacak. Peki tığ işinin birkaç sezondur trend olmasını koronavirüse bağlayabilir miyiz? The Guardian, pandemi sırasında tığ işi yapanların sayısında yüzde 140'lık bir artış olduğunu bildirmişti. Ayrıca Pinterest'e göre bugün tığ işi, platformda en çok pinlenen trend.

        • 7

          RUGBY TİŞÖRTLER

          Kült dizi Friends'in 1998 tarihli bölümünde Ross Geller (David Schwimmer) 'erkekliğini' kanıtlamak için kız arkadaşının iri yarı, eski erkek arkadaşıyla rugby oynamayı kabul eder. Ancak Ross, bu oyuna alışık olmadığı için Central Perk'in kanepesine yığılmış bir halde bulur kendini... Bu sırada yırtılmış ve çamura bulanmış bir rugby formasıyla hayranlarına oldukça çekici gelir ve çizgili tişörtler trend olur. Geçtiğimiz sezonlarda tenis kıyafetleri öne çıkarken bu yıl da çizgili rugby formaları erkek giyiminde oldukça moda olacak gibi gözüküyor.

          *Haberin görselleri Shutterstock ve AP'den servis edilmiştir.

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