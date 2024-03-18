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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 6'ncı bölüm tanıtımı olay yarattı

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 6'ncı bölüm tanıtımı olay yarattı

        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın tanıtımda; Evren ve Çağla'nın tanışma sahnesi dikkat çekerken, Bahar'ın; "Aferin kız Bahar, aferin kız sana…" sözleri, "İstifa kararından vazgeçecek mi? " sorusunu akıllara getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:09
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        "Aferin kız Bahar"
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6'ncı bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Haftalık reytinglerde de adını zirveye yazdıran diziden yayınlanan yeni tanıtım, karakterlerin arasındaki dinamiklerin değişeceğine dair ipuçları verdi.

        Tanıtımda; Evren ve Çağla’nın tanışma sahnesi dikkat çekerken, Bahar’ın; “Aferin kız Bahar, aferin kız sana…” sözleri, “İstifa kararından vazgeçecek mi? ” sorusunu akıllara getirdi. Parla’nın hazırladığı kolaj, Rengin ve Timur’un gündemine bomba gibi düşerken; Evren’in bu ikilinin sarılma anlarını görüp görmediği ise merak konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte 'Bahar’ın 6'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın
        #demet evgar

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