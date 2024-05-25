SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni fragman yayınlandı. Salı günlerinin değişmeyen adresi olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilere yeni bölümünde nefes kesen yüzleşmelere ve yoğun duygulara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını verdi.

Tanıtımda, Bahar’ın kendi sıkışmış hissederken dile getirdikleri duygu yüklü anlara sahne olurken, Timur’un her durumda haklı çıkmaya çalışması dikkat çekti. “Sadece hissettiklerim var” diyen Evren’in, Bahar’a duygularını açıp açmayacağı ise merak konusu oldu.

REKLAM

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yeni bölümleriyle her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...