Salata, hem bir atıştırmalık olabilir, hem yemeğin yanında bir tamamlayıcı. Sebzeleri birbirine uydurarak, arada içine meyveler serpiştirerek harika salatalar yapabilirsiniz. İşte bahar salata tarifi...

Bahar salata tarifi, nasıl yapılır?



Bahar salata nasıl yapılır? İçerisinde birçok sebze bulunduran bu salata tarifi âdete bahardan bir görüntü oluşturuyor. Tek başına bir öğün gibi yenebildiği gibi yemeklerinizin yanına eşlik edebilmesi içinde hazırlayabilirsiniz.



Bahar salata malzemeleri:



• 7-8 dal taze soğan

• 1 marul

• Yarım su bardağı taze kekik

• 1 yeşil biber

• Yarım demet dereotu

• Yarım demet hindiba

• Yarım demet radika

• Yarım demet mascolin salata

• Yarım demet maydanoz

• Yarım demet lolorosso

• 10-12 dal kuzu kulağı

• Yarım demet fesleğen

• 1 kırmızı turp



Bahar salata üzeri için:



• 2-3 dilim Hellim peyniri



Bahar salata sosu için:



• Zeytinyağı

• Limon

• Tuz

• Karabiber



Bahar salatası yapılışı:



• Yıkayıp süzdüğünüz yeşilliklerin hepsini iri bir şekilde doğrayınız.

• Turpu ince halka şeklinde doğrayınız.

• Sosu içine döküp tüm malzemeleri iyicene harmanlayınız.

• Kızarttığınız hellim peynirini üzerine ekleyerek servis yapınız.

• Dilerseniz karışımın içerisine sosu eklemeden porsiyonlar halinde buzdolabı poşeti içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

• Afiyet Olsun.