Bahar Şahin ve Ozan Dolunay kimdir? sorusu ikilinin aşk yaşamaya başladığı haberlerinin ardından magazinseveler tarafından merak konusu oldu. Biz de sizler için Ozan Dolunay ve Bahar Şahin'in kısaca hayatını derlerdik...
BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.
Bahar Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Zalim İstanbul (Ceren) (TV Dizisi)
2018 – İyi Oyun (Naz) (Sinema Filmi)
2018 – Yol Arkadaşım 2 (Cemre) (Sinema Filmi)
2018 – Servet (Ferah) (TV Dizisi)
2017 – Oha Diyorum (Sinema Filmi)
2017 – Kayıt Dışı (İnci) (TV Dizisi)
2017 – Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)
2015 – O Hayat Benim (Müge) (TV Dizisi)
OZAN DOLUNAY KİMDİR?
1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.
En son Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat vermiştir.
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