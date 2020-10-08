Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Bahar Şahin. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cenan Adıgüzel'e geri döndüğü haberleriyle konuşulmuştu. Peki magazin gündeminde adını sıkça gördüğümüz Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin nerelidir, kaç yaşındadır, oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Bahar Şahin'in hayatıyla ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
Bahar Şahin 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.
BAHAR ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER
O Hayat Benim Müge Atahan
Lise Devriyesi Işıl Yılmaz
Kayıt Dışı İnci
Servet Ferah Feza
Zalim İstanbul Ceren Yılmaz Karaçay
BAHAR ŞAHİN'İN OYNADIĞI FİLMLER
Yol Arkadaşım Cemre
Yol Arkadaşım 2 Cemre
İyi Oyun Naz
Oha Diyorum Bahar
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