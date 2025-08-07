Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar, sezon finaliyle izleyicisini duygusal bir vedaya uğurlamıştı. Başarılı oyuncu Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizi, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bahar'ın yeni sezon bölümleri için heyecan dorukta. Peki, merakla beklenen yeni sezon tarihi belli oldu mu? Bahar ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...
Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni toplayan Bahar dizisi, sezon arasına girmesinin ardından yeniden gündemde. Özellikle Demet Evgar’ın hayat verdiği karakterle gönüllerde taht kurduğu yapım, yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yaz arasına giren dizinin ne zaman ekrana döneceği ise diziseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bahar yeni sezonuyla ne zaman başlayacak? İşte Bahar yeni sezon tarihi...
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bahar dizisinin yeni sezonuna dair resmi yayın tarihi henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi merakla bekleniyor.
Dizinin yayın günü olan Salı akşamları yeniden izleyiciyle buluşması beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni sezon bilgileri haberimize eklenecektir.
BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.
Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.