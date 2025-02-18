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        Haberler Televizyon "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"dan yeni tanıtım

        "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"dan yeni ön izleme sahnesi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:19
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        "Bahar"dan yeni ön izleme sahnesi
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 35'inci bölümünden, heyecanı doruklara tırmandıran yeni bir ön izleme sahnesi daha izleyicilerle buluştu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

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