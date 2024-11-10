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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’dan yeni tanıtım

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, düğün hazırlıklarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun'un, her ayrıntıyı tek başına planlamış olması Bahar'ı çileden çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:03
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        Yeni tanıtım
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Tanıtımda, düğün hazırlıklılarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun’un, her ayrıntıyı tek başına planlamış olması Bahar’ı çileden çıkarıyor. Gece gizlice Efsun’un evine giren Bahar’ın Efsun’a yakalanmasıyla gelişen olaylar ise izleyicileri aksiyon dolu bir bölüm beklediğinin ilk sinyallerini veriyor. Merdivenlerden yuvarlanan Efsun’un akıbeti ise büyük merak konusu oluyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın

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