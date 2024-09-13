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SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' ikinci sezonuyla; 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Reyting rekortmeni diziden yayınlanan ilk tanıtım, heyecanın ve eğlence dolu dakikaların kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

İKİNCİ BAHARIMIN BANA GETİRECEĞİ HER ŞEYE HAZIRIM!

Çarpıcı sezon finaliyle gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan ilk tanıtımda, hayata yeniden dönen Bahar’ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekerken; Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi. Peran Vakıf Hastanesi’ne yıldırım gibi düşen Süreyya’nın (Büşra Pekin), kim olduğu ve önümüzdeki bölümlerde hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.

REKLAM DİZİDEN YAYINLANAN İLK AFİŞ MERAK YARATTI! Dizinin yeni sezonu için hazırlanan, Demet Evgar’ın yer aldığı renkli afiş çalışması sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutulurken; Bahar’ın kucağındaki bebekler ise büyük bir gizem yarattı. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" Yeni Sezon İlk Tanıtım; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 24 Eylül’den itibaren her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...