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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 30'uncu bölümünden yayınlanan ve merak uyandıran yeni tanıtımında izleyiciler sürpriz bir isimle karşılaştı. Başarılı oyuncu Emre Karayel, ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dâhil oldu. 2008 - 2015 arasında '1 Kadın 1 Erkek' adlı dizide rol alan Demet Evgar ile Emre Karayel, 10 yıl sonra 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'da buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:00
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        10 yıl sonra buluştular
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 30'uncu bölümünden yayınlanan ve merak uyandıran yeni tanıtımında izleyiciler sürpriz bir isimle karşılaştı.

        Başarılı oyuncu Emre Karayel, ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dâhil oldu. Emre Karayel, Peran Hastanesi’ne yeni gelen, mesleğinde başarılı ve çevresi tarafından da takdir edilen psikiyatr 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek.

        Aynı zamanda Peran Vakıf Başkanı’nın oğlu da olan Tolga’nın hastanede dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Emre Karayel ve Demet Evgar’ın sette buluştuğu andan paylaşılan ilk kare de beğeni topladı.

        Demet Evgar ile Emre Kareyel, '1 Kadın 1 Erkek'te 7 yıl boyunca birlikte çalıştı.

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın
        #Emre Karayel

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