'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 38'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 38. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, ikizlerin hayata tutunmasından sonra çabası ve neşesiyle dikkat çeken Bahar ve Seren’in hayatının tehlikeye girdiğini düşünüp öfkelenen Aziz Uras karşı karşıya geldi. Bahar'ın bebekleri kurtardığını düşünen Evren ve Timur ise Aziz Uras'a karşı Bahar'ı savundular. Bahar'ın hakkında açılan soruşturma hastane gündemine bomba gibi düşerken; bu işin arkasında kimin olduğunu arayan Bahar, önce yanlış kapıları çaldı. Seren'in; "Bahar'ı şikayet eden Uras'mış" sözleri ise şok etkisi yarattı. Aziz Uras'ın şikayeti, anne-oğul ilişkilerini ve Bahar’ın kariyerini nasıl etkileyecek, büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!