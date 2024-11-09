Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 24'üncü bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 24'üncü bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, nefesleri kesecek yeni bölümün ilk tanıtım yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 09.11.2024 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        24'üncü bölümünden ilk tanıtım yayımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 24'üncü bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. Tanıtımda, evde Evren’le baş başa kalacak olan Bahar'ın gerginliği eğlenceli anlara sahne olurken, ikilinin nihayet tüm engellere rağmen kalplerinin sesini dinleyip yakınlaştığı anlar tanıtıma damgasını vurdu.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        REKLAM

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV’de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 24'üncü Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı
        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Üçüncü bölgede avladı
        Üçüncü bölgede avladı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa