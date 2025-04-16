'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 42'nci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 42'nci bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 42'nci bölümü, AB’de; 5,86 izlenme oranı 16,14 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 5,07 oranı 12,97 izlenme payı, Total’de ise 4,15 izlenme oranı 11,33 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündem konusu olan dizi, #Bahar etiketiyle 1 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 42'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Bahar’ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst ederken; kalp krizi geçiren Timur acil olarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alan Bahar hastaneye koşarken, hem Rengin’in hem çocukların hem de Evren’in tepkisiyle karşılaştı. Bahar nikahı terk etti; Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirdi. Çağla ve Bahar, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olurken; Rengin Tuğra’nın saldırısına uğrayınca nasıl biri olduğuyla yüzleşti. Tuğra, Rengin'i tehdit etti; Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık olan Evren Amerika’ya gitme kararı aldı. Bunu duyan Bahar, derinden etkilenirken, her şeyden uzaklaşmak için kendini işine adadı. Hastanede de işler Rengin için karışınca Bahar ve Çağla ona yardım etmek için planlar yaptı, üçlünün kadın dayanışması büyük beğeni topladı. Bahar, Tuğra’nın zorla imzalattığı kağıtları muhasebecinin odasında arayan Rengin yakalanmasın diye gözcülük yaparken, Çağla da Tuğra’nın daha önce şiddet uyguladığı eski sevgilisi Betül’den yardım istedi. Fakat Betül korkunca Tuğra’ya haber verdi ve Tuğra arkasından dönen dolapların farkına vardı.

Timur, hastalığını bahane ederek Bahar’a yerleşmenin bir yolunu buldu. Bahar’ın Rengin’e yardım etmek için çabaladığını gören Evren ise ona ilişkilerinden kalan son hatırayı da verip “Bahar olabilmen için hayatını kışa çevirenlere güneş olmak gerekiyor” sözüyle Bahar’la vedalaştı. Kendisi de yaralı olan Bahar, Evren’i kaybetmenin hüznünü yaşarken; Timur’un ona yerleşmesini çocukları için kabul etmek durumda kalınca bir süre Çağla’da kalmaya karar verdi. REKLAM Evren geçmişi sildi; Tam bu esnada Betül’ün yönlendirmesiyle tanık olacak birileriyle görüşeceğini düşünen Çağla, Bahar’ı ofisine çağırdı. Fakat ofise gelen tekinsiz iki adam Bahar’a oğlu ve kızının fotoğrafını gösterince, ikili bir terslik olduğunu anladı. Bahar, adamların “Onları seviyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksın” tehdidiyle irkilirken; başları belada olan ikiliye ve çocuklara neler olacağı, büyük merak konusu oldu. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!