'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

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Salı akşamlarının vazgeçilmez adresi olan diziden yayınlanan ilk tanıtım, hem eğlenceli sahneleriyle hem de duygusal anlarıyla gündeme yine damgasını vurdu.

Tanıtımda, Timur’un eşi Bahar’a ve çocuklarına gösterdiği ilgi dikkat çekerken, “Ben seni çok özledim Bahar…” diyen Timur ve Bahar’ın yakınlaşması, ikilinin ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine dair merak uyandırdı. Timur’un ilk defa duygusal yönüyle karşılaştığımız tanıtım, hem geçmişine hem de Bahar’a karşı değişen duygularına dair ipuçları verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Bahar’ın 6'ncı bölüm tanıtımı;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...