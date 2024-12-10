'Bahar'ın yeni bölümünde Ebru Akel sürprizi

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu akşam, 28'inci bölümü yayınlanıyor.

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Yayınlanan ön izleme sahnesinde sevilen sunucu Ebru Akel izleyicilerin karşısına çıktı.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de! İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 28. Bölüm Ön İzleme sahnesi;