Bahar'ı bekleyen yeni bir sınav daha

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 56'ncı bölümünde; Seren’in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey’e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir. Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur.

REKLAM

Ancak bu sakinlik, Uras’a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır. Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras’ın da yeni hamleleri vardır. Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun’un elinde olduğunu öğrenir. Fakat gerçeği ortaya çıkarmak hem Seren’in hem de Uras’ın kariyerini tehlikeye atacağından arada kalır.

Bahar, Seren’i işe döndürmenin yollarını ararken diğer yandan Evren’e duyduğu duygularla yüzleşir. O, Evren’le ilgili bir kararın eğişindeyken Harun’un da Bahar’a karşı hisleri açığa çıkınca, dengeler tamamen değişir. Naz’ın bebeğiyle ilgili büyük sırrı öğrenen Maral, şaşırtıcı bir ittifakın kapısını aralar. Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş kızışırken, Bahar’ı bekleyen yeni sınavın adı ise Umay olacaktır.

REKLAM

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!