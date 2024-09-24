BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 17. Bölümünde; Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır.

Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede de zor günler bekliyordur. Peran Vakfı Hastanesi'nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar'a ve tüm ekibe kök söktürecektir.

Aziz Uras, anne ve babasınınx ameliyatında ihmalle suçladığı Evren'i şikayet eder. Süreyya'nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren'in Süreyya ile geçmişi, Timur'un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar. Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.