Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bahar dizisi oyuncuları ve konusu: SHOW TV Bahar Uyanmaya Hazır Mısın konusu uyarlama mı, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi uyarlama mı?

        Bahar dizisi oyuncuları ve konusu televizyon izleyicilerinin gündemindekini yerini aldı. SHOW TV ekranlarında yayınlanacak 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi, Bahar'ın ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin başka bir yüzüyle karşılaşmasını konu alıyor. Dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak. İşte, Bahar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı Bahar dizisinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Fragmanlarıyla büyük merak uyandıran dizi, her bölüm seyircinin gizem duygusunu besleyerek ilerleyecek. 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak. İşte, Bahar dizisi oyuncuları ve konusu...

        • 2

          BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

          MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

        • 3

          BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN? DİZİSİ KONUSU

          Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.

        • 4

          Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Habertürk Anasayfa