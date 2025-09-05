'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni sezon afişi yayınlandı

SHOW TV'nin büyük ilgi gören, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizisi; 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikayesiyle yeni sezona hazırlanıyor. İlk bölümüyle izleyicileri derinden etkileyen ve kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.

Geçtiğimiz iki sezon boyunca izleyicilerin kalbine taht kuran 'Bahar', yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam edecek. Merakla beklenen dizide güçlü kadroya yeni isimlerin katılmasıyla hikâye daha da derinleşirken, yayınlanan afiş sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Hayal Köseoğlu, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!