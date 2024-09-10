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        Haberler Bilgi Magazin Bahar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 10 Eylül 2024 Show TV yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman? 10 Eylül Show TV yayın akışı

        Bahar yeni sezon bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Her Salı akşamı Show TV'de ekrana gelen Bahar 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün yayın günü olması nedeniyle ''Bahar bu akşam var mı, yok mu?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Eylül Show TV yayın akışı ile Bahar yeni sezon tarihi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:28
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        • 1

          SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan Bahar yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar başladı. Bu kapsamda izleyiciler ‘’10 Eylül Show TV yayın akışı ile Bahar bu akşam var mı, yok mu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte Bahar 2. Sezon tarihi…

        • 2

          BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

          10 Eylül Show TV yayın akışına göre Bahar bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde Sakar Şakir filmi izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.

          Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.

          Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

        • 5

          10 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Gelin

          08.00 Bu Sabah

          10.00 Aile

          12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Sakar Şakir

          21.45 Kapıcılar Kralı

          23.45 Suçlular Takımı

          02.15 Sakar Şakir

          03.45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        • 6
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