Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bahar aylarının en büyük problemi: Böcek ısırmasından nasıl kurtulabilirsiniz?

        Bahar aylarının en büyük problemi: Böcek ısırmasından nasıl kurtulabilirsiniz?

        Bahar aylarıyla birlikte doğanın canlanmasıyla beraber, sıcak havalarda en büyük sorunlardan biri böcek ısırıkları olabilir. Bu dönemde, özellikle açık havada vakit geçirenler için böcek ısırıkları sıkça rahatsızlık verebilir. Ancak, doğru bilgi ve önlemlerle bu sorunu hafifletebilir veya önleyebilirsiniz. Böcek ısırıklarından kurtulmanın yolları ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler, bahar aylarında keyifli bir zaman geçirmenize yardımcı olabilir. İşte, böcek ısırmasından kurtulmanın yolları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Böceklerin ısırması pek keyifli bir deneyim değildir. Sivrisineklerden kara sineklere, pirelerden tahta kurularına kadar, hepsi insanları rahatsız edebilir. İlk anda belki de pek hissedilmezler ama sonra gelen kaşıntı ve şişlik can sıkıcı olabilir. Neyse ki, böcek ısırıklarından kurtulmak için hem tıbbi hem de ev yapımı çözümler var. Bu rahatsızlıktan kurtulmanın yollarını keşfetmek için birkaç basit adım var. Sizin için böcek ısırmasından kurtulmanın yollarını derledik, işte o yöntemler...

        • 2

          1. ISIRILMIŞ BÖLGEYİ TEMİZLEYİN

          Henüz herhangi bir şey yapmadan, ısırığın olduğu bölgeyi derinlemesine temizleyin. Bunu yapmak için sabun ve ılık su kullanın. Böceğin ısırdığı yerde şişlik varsa, şişmenin önüne geçmek için bölgeye soğuk kompres ya da buz paketi uygulayabilirsiniz. Soğuk, hem ağrıyı hem de kaşıntıyı geçici olarak dindirmeye yardımcı olacaktır.

        • 3

          2. ISIRIĞI KAŞIMAYIN

          Isırığın olduğu bölge yüksek ihtimalle kaşınacak ve sen de kaşımayı çok isteyeceksin ama sakın yapmayın.Kaşınma isteğine karşı koymak için elinden gelenin en iyisini yapın. Ne yazık ki, böcek ısırığını kaşımak enfeksiyona sebep olarak durumu daha kötü bir hale sokabilir.

        • 4

          3. KAŞINTI KREMİ VE LOSYON KULLANIN

          Bölge kaşınmaya devam ederse, kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu, topikal antihistamin veya kortikosteroid krem kullanın. Bu losyon ve kremlerin hepsi eczanelerden reçetesiz olarak alınabilir. Hangisinin size daha iyi geleceği konusunda kararsızsanız, eczacına danışabilirsiniz.

        • 5

          4. KARBONAT MACUNU KULLANIN

          Isırıklara ev yapımı karbonat macunu uygulamak toksinlerin dışarı atılmasına ve kaşıntının rahatlamasına yardımcı olabilir. Bunun aynı zamanda iyileşme sürecini hızlandırdığı da söylenir.

        • 6

          5. POŞET ÇAY KULLANIN

          Kaşıntıyı azaltmak için, poşet çayı kısa bir süreliğine ılık suda beklettikten sonra, ıslak çay poşetini böcek ısırığının olduğu bölgeye uygulayın. Çay poşetini gerçekten çay yapmak için kullandıysanız, bölgeye uygulamadan önce yeterince soğuduğundan emin olun. Çay poşetini 15-20 dakika ısırığın üzerinde bekletin.

        • 7

          6. ISIRIĞI SİRKEYLE ISLATIN

          Böcek ısırır ısırmaz, ısırığın olduğu bölgeyi birkaç dakika boyunca (varsa) elma sirkesiyle ıslatın. Hala rahatsızlığın devam ediyorsa, elma sirkesiyle ıslattığın bir parça pamuğu ısırılmış bölgeye koyarak yara bandıyla bantlayın.

        • 8

          7. ÇAY AĞACI YAĞI DAMLATIN

          Günde bir kez ısırığın üzerine bir damla çay ağacı yağı damlatın. Bu, kaşıntıya fayda etmese de, şişliğin azalıp yok olmasına yardımcı olabilir.

        • 9

          8. BÖCEK KOVUCU KULLANIN

          Böcek kovucular hem sprey hem de losyon olarak bulunabilir. Dışarı çıkmadan önce, ilk olarak böceklerin üzerine gelmesini önlemek için böcek kovucu kullanın. Sprey doğrudan kıyafetlerine sıkılabildiği için tüm vücudunu kaplaması daha kolaydır. Bunun yanında losyon doğrudan tenine uygulanabilir ve açıkta olan bölgelere sürülebilir.

        • 10

          9. PARFÜMLÜ ŞEYLER GİYMEYİN

          Bazı böcekleri belli kokular çeker ya da onları alıştıklarının dışında kokan şeyler çeker. Dışardayken parfüm ya da kokulu losyon ve kremler kullanmamaya çalışın.

        • 11

          10. KORUYUCU KIYAFETLER GİYİN

          Uzun kollu üst ve pantolon giyinmenin yanı sıra, böceklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış giysiler de giyinebilirsiniz. Bu özel giysilere yüzünü, boynunu ve omuzlarını örten ince bir tülü olan şapka da dahildir. Bu, böceklerin çok olduğu bir alana gidiyorsan, böcek kovucudan daha iyi bir seçenek olabilir.

          Kaynak: WikiHow

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Habertürk Anasayfa